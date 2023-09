Lønmodtagere fik 622 millioner indefrosne feriekroner for meget

Under coronakrisen besluttede politikerne sig for at udbetale lønmodtagernes indefrosne feriepenge for at holde hånden under økonomien.

Det viser sig dog, at den hjælpende hånd var alt for stor.

En aktindsigt, som mediet Finans står bag, viser nemlig, at 50.000 lønmodtagere fik udbetalt 622 millioner kroner for meget.

Udbetalingen af indefrosne feriepenge skete over to omgange i henholdsvis 2020 og 2021.

Artiklen fortsætter under annoncen

Langt størstedelen af beløbet er allerede blevet betalt tilbage til Lønmodtagernes Feriemidler, som forvaltede de feriepenge, der blev optjent i overgangsåret, inden den nye ferielov trådte i kraft i 2020.

Men knap 8000 personer endte med at få deres udeståender på cirka 64 millioner sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, skriver mediet.

Af dem mangler 21,5 millioner kroner at blive tilbagebetalt.

Flere økonomer har løbende gjort opmærksom på, at udbetalingen af indefrosne feriepenge ville have en positiv effekt på dansk økonomi.

I coronaåret 2020 endte underskuddet på de offentlige finanser på 4,2 milliarder kroner. Det viste tal fra Danmarks Statistik dengang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til sammenligning havde Finansministeriet spået et minus på 160 milliarder kroner i perioden.

At det ikke gik så galt, skyldtes blandt andet, at krisen ikke blev så slem som frygtet, og at regeringen valgte at udbetale de indefrosne feriepenge, lød det fra flere økonomer.

Jyllands-Posten har tidligere afdækket, at mange danskere måtte forvente et forkert udbetalt beløb. Den risiko understregede Beskæftigelsesministeriet over for mediet i 2020.

Det skyldtes, at arbejdsgiverne ikke i tide fik indberettet, præcis hvor mange feriepenge den enkelte lønmodtager havde til gode.

/ritzau/