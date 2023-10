Lønmodtagere får igen flere penge mellem hænderne

Lønningerne er det seneste år vokset med 4,8 procent.

Det viser en opgørelse for tredje kvartal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der er hovedorganisation for 11 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked.

Det betyder ifølge cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre, at lønningerne nu samlet set vokser hurtigere end priserne.

- Det er positivt, at danskerne oplever fornyet fremgang i reallønnen, efter at den blev banket adskillige år tilbage sidste år som følge af den højeste inflation i 40 år, skriver han i en kommentar.

- Det er derfor yderst kærkomment med fornyet fremgang, og at danskerne igen er begyndt at indhente lidt af det tabte.

Reallønnen betegner, hvad lønmodtagerne reelt får ud af deres indkomst.

Hvis reallønnen stiger, kan forbrugerne få mere for deres løn end tidligere. Det forholder sig omvendt, hvis reallønnen falder.

Både Jeppe Juul Borre og Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, skriver, at der er tale om de største lønstigninger siden finanskrisen.

- Det er tale om meget markante lønstigninger, men det er bestemt ikke overraskende, skriver Søren Kristensen i en kommentar.

- Det er nemlig en konsekvens af de overenskomster, der er blevet indgået for 2023 og 2024. Her kan vi altså se, at de lokale lønforhandlinger som ventet i grove træk følger de niveauer, som overenskomsterne har lagt ud for de ansatte på mindsteløn.

- Der er derfor lagt op til, at vi også igennem 2024 vil se lønstigningerne på de her niveauer, som i et historisk perspektiv er meget høje, lyder det.

Han påpeger dog, at der snarere er tale om, at et hul i lønudviklingen lappes, end at de ansatte scorer markante reallønsstigninger.

Udviklingen kommer nemlig på bagkant af høj inflation, der toppede for cirka et år siden.

I august i år blev inflationen i Danmark opgjort til 2,4 procent på årsbasis.

