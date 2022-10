Lønningerne kan ikke følge med priserne

Selv om lønnen er steget pænt for de fleste hen over det seneste år, er det langt fra nok til at følge med den galopperende inflation.

Tal fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at de private lønninger i 3. kvartal var 3,5 procent højere end i samme kvartal året forinden.

Det er væsentligt lavere end de godt 9 procent, som inflationen udgjorde i samme tidsrum. Dermed har mange danskere oplevet en markant udhuling af deres løn.

- Det betyder, at reallønnen faldt med hele 5,8 procent, hvilket formentlig er det største fald i købekraften, vi har været udsat for siden Anden Verdenskrig.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det betyder, at reallønnen er slået fire et halvt år tilbage. Det må siges at være en kraftig tilbagegang, konstaterer Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

I Dansk Arbejdsgiverforening fremhæver cheføkonom Anders Borup Christensen, at lønmodtagerne de seneste 20 år har oplevet en årlig reallønsfremgang på 1,2 procent.

Og så konstaterer han, at den afdæmpede lønudvikling er med til at holde dansk økonomi på et holdbart spor.

- Dagens lyntal peger på, at vi indtil videre har undgået en ødelæggende løn- og prisspiral, hvor pris- og lønstigninger jager hinanden i opadgående retning.

- En løn- og prisspiral vil svække konkurrenceevnen og koste arbejdspladser og er hverken til gavn for virksomheder eller lønmodtagere, siger han i en kommentar.

Dansk Arbejdsgiverforening er hovedorganisation for 11 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked inden for blandt andet industri, handel, transport, service og byggeri.

/ritzau/