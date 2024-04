Lønstigning og trepart har fået fagforeningsmedlemmer til tasterne

Var det godt nok, det som fagbosserne for de offentligt ansatte fik forhandlet hjem, da de sad over for arbejdsgiverne ved overenskomstforhandlingerne?

Det vil stå klart mandag, hvor det samlede resultat af afstemningerne i de forskellige fagforeninger offentliggøres.

I mange af organisationerne er afstemningen åben til søndag, og flere af dem melder om høj deltagelse.

Fredag havde mere end 63 procent af de stemmeberettigede i fagforbundet FOA afgivet deres stemme.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er en høj deltagelse i forhold til tidligere, selvom jeg selvfølgelig gerne vil have, at den skal være endnu højere, siger Mona Striib, der er forbundsformand i FOA og samtidig topforhandler for de kommunalt og regionalt ansatte som formand for Forhandlingsfællesskabet.

I FOA er den hidtidige rekord fra 2018 på 65,7 procent af de stemmeberettigede, som blandt andet tæller social- og sundhedshjælpere.

Mona Striib forventer, at det bliver et ja, selv om der har været en blandet modtagelse fra medlemmer og tillidsvalgte.

- Det spænder fra faggrupper, som i den grad synes, at de får et godt resultat, blandt andet som følge af ekstra penge fra trepartsmidlerne.

- Og så til grupper, som er skuffede over, at de ikke er omfattet af et ekstraordinært lønløft, siger hun.

Trepartsaftalen gav et ekstra lønløft - men kun til udvalgte grupper.

Som en del af trepartsaftalen blev det besluttet, at afstemningerne for de ansatte i kommuner og regioner kædes sammen, så det samlede flertal afgør, om forliget bliver godkendt.

Hvis det bliver et nej, truer en storkonflikt. Men sandsynligheden for det er lille, vurderer Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

Overenskomstaftalen gav en markant lønstigning med en økonomisk ramme på 8,8 procent både i stat, kommuner og regioner. Fagforeningerne havde dog krævet 10 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

Torsdag oplyste HK Kommunal, at mere end to tredjedele havde stemt, og at stemmeprocenten dermed allerede var højere end i 2013, 2015 og 2021.

Hos HK Stat sluttede afstemningen torsdag. Her havde 70,34 procent stemt, hvilket også var markant flere end ved de seneste afstemninger.

Langt de fleste fagforeninger anbefaler deres medlemmer at stemme ja til aftalen.

Men Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS), der trods navnet organiserer pædagogisk personale i København, anbefaler at stemme nej.

Lønstigningen er ikke høj nok, lyder begrundelsen.

I LFS var den hidtidige rekord for stemmedeltagelse på 65 procent allerede overgået fredag med to dage tilbage af afstemningen, fortæller formand i LFS Kirsten Gunvor Løth.

På statens område er alle organisationerne under Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) altid kædet sammen, så det enten er et samlet nej eller ja.

/ritzau/