Lønstigninger og faldende renter øger forventning til boligmarkedet

Regeringen ser langt mere optimistisk på boligmarkedet end for bare seks måneder siden.

Det fremgår af Økonomisk Redegørelse, regeringens prognose for dansk økonomi, som økonomiminister Stephanie Lose (V) præsenterer torsdag.

Huspriserne skønnes at stige med 3,2 procent i 2024 og 3 procent i 2025.

I december forventede regeringen en prisstigning på huse på 1,2 procent i 2024 og 1,9 procent i 2025.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et fortsat stærkt arbejdsmarked med stigende indkomster og lønstigninger som følge af nye overenskomster er med til at understøtte huspriserne.

Også udsigten til rentenedsættelser vil kunne bidrage til at løfte boligefterspørgslen og dermed øge prisen, lyder det i redegørelsen.

Trods regeringens forventning til stigende huspriser er der kun tale om en afdæmpet optimisme.

Det mener Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

Men boligmarkedet klarer sig ganske pænt og har gjort det i en længere periode, lyder det.

- Det kommer på ryggen af de slag, som de stigende renter leverede i særligt andet halvår af 2022, siger privatøkonomen i en skriftlig kommentar.

Med faldende renter og en inflation i vanligt territorium oplever danskerne igen at nå længere for deres lønkroner.

- Det er alt sammen ting, som i bund og grund fungerer som et solidt fundament under boligmarkedet, og er blandt årsagerne til, at vi ser fremgang, siger Brian Friis Helmer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Helt lige så pænt ser det ikke ud for ejerlejligheder.

De risikerer således en svagere prisudvikling i 2024 på grund af højere boligskatter og en stærkt fremgang sidste år.

De for nuværende høje renter og store stigninger i byggeomkostninger har ført til fald i boliginvesteringer i både 2022 og 2023.

Tilbagegangen ventes at ophøre i år, hvorefter der forventes en gradvis fremgang.

- Især nybyggeriet har haft det svært som følge af mangel på materialer, stigende byggeomkostninger og høje renter.

- Boliginvesteringerne vil gå lidt tilbage i 2024, men i takt med at renterne kommer ned, vil der blive bygget flere nye boliger, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.

/ritzau/