Løsladt efter sigtelse for drab på Mia Stevn er rystet

Kun den ene af to nordjyske mænd, der er sigtet for drab på forsvunden kvinde, er blevet fængslet.

Den ene af de to 36-årige mænd, der torsdag blev fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aalborg og sigtet for drab, er sat fri igen. For dommeren valgte at løslade ham.

Den løsladtes forsvarer, Jakob Dalsgaard-Hansen, fortæller, at hans klient er rystet.

- Han er rystet over det, siger advokat Jakob Dalsgaard-Hansen til journalister efter retsmødet torsdag eftermiddag.

Den 36-åriges kammerat blev også fremstillet i retten, og han blev varetægtsfængslet i fire uger. De er begge sigtet for at have dræbt den 22-årige forsvundne Mia Skaldhauge Stevn på ukendt vis.

Men dommeren har altså fundet, at der er ikke er nok beviser til at fængsle den ene af dem.

- Man skal jo være mistænkt med rimelig grund. For det første skal de sandsynliggøre, at der er et drab, og så skal man være mistænkt på rimelig grund for at have en eller anden relation til det, siger Jakob Dalsgaard-Hansen.

Ifølge advokaten har hans klient som udgangspunkt fremstået imødekommende under politiets efterforskning af sagen.

Anklager Mette Bendix har dog kæret løsladelsen til landsretten, som skal afgøre, om manden alligevel kan fængsles.

Politiet leder stadig efter den unge kvinde, der forsvandt tidligt søndag morgen efter en bytur i Aalborg.

Det sidste livstegn fra hende var søndag klokken 06.09, hvor videoovervågning viser, at hun sætter sig ind i en mørk bil. Politiet mener, at der kan være tale om en pirattaxa.

Det er på et tidspunkt fra indstigningen i bilen, og indtil at de 36-årige mænd blev anholdt onsdag formiddag, at drabet skal være begået.

Sagen har fået massiv omtale, og politiet fik efter offentliggørelse af overvågning af den mørke bil en masse tips. Onsdag blev en bil fundet, som formentlig er den fra overvågningen.

Politiet har efterforsket på flere adresser i Vendsyssel samt ifølge TV 2 på en affaldsstation i det østlige Aalborg. Skovområder i det nordjyske undersøges også ifølge B.T.

Begge sigtede i sagen nægter sig skyldige, og de er begge beskyttet af navneforbud.

/ritzau/