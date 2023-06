Finanstilsynet har fundet afløser for tiltalt direktør

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har udpeget Louise Mogensen som ny direktør for Finanstilsynet.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Den tidligere vicedirektør i Finans Danmark afløser Jesper Berg og tiltræder stillingen fra 1. oktober.

- Med hendes kompetencer, finansielle baggrund og mangeårige ledererfaring både i sektoren og i centraladministrationen er jeg overbevist om, at hun er den rette person til at videreføre Finanstilsynets vigtige arbejde, siger Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

Selv glæder hun sig til at tiltræde stillingen.

- Det et særligt vigtigt job med stor samfundsmæssig betydning og mange udfordringer. Sammen med det stærke og erfarne hold af medarbejdere i Finanstilsynet vil jeg arbejde for en robust og ordentlig finansiel sektor, siger Louise Mogensen.

Finanstilsynet arbejder for, at borgere og virksomheder kan have tillid til den finansielle sektor og de finansielle markeder.

Louise Mogensen bliver den femte direktør i tilsynet, siden det opstod i sin nuværende form i 1988.

Jesper Berg, der startede som direktør i 2015, indleverede sin afskedsbegæring i slutningen af marts.

Her meddelte han, at han ville stoppe i jobbet i løbet af april, selv om han havde kontrakt indtil efteråret.

Nina Legind, bestyrelsesformand for Finanstilsynet, fortæller, at der har været et stærkt ansøgerfelt til stillingen.

- Jeg er glad for valget af Louise Mogensen som den nye direktør. Hendes indgående kendskab til området og erfaring gør, at hun bliver en gevinst for Finanstilsynet, siger hun.

- Jeg og den øvrige bestyrelse ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Finanstilsynet medvirker desuden ved udformningen af lovgivningen på det finansielle område.

Afløseren er blevet offentliggjort i samme uge, som Jesper Berg har siddet på anklagebænken i Københavns Byret.

Her er han blevet tiltalt for vold og fareforvoldelse. Ifølge anklagemyndigheden skal han dømmes for vanvidskørsel og risikerer en fængselsstraf.

14. juli sidste år kom den tidligere direktør tilbage til sin bil i København og opdagede en parkeringsafgift i forruden af sin bil.

Ifølge anklageskriftet skulle han efterfølgende have spyttet parkeringsvagten i ansigtet og voldt nærliggende fare for vagten ved at bakke ind i ham flere gange.

- Jeg er vred, for jeg føler, at det er uretfærdigt, sagde han mandag i retten.

Jesper Berg nægtede i retten at have spyttet på vagten, men han vil ikke udelukke, at han kan have spyttet i jorden.

