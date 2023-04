Luftfartsselskabet SAS begynder så småt at begrænse sine tab

Luftfartsselskabet SAS tabte 263 millioner kroner i marts.

Det viser en månedlig opgørelse fra selskabet.

Det er ikke normalt, at SAS hver måned opdaterer på omsætning, indtjening og likvider.

Men som følge af selskabets chapter 11-proces, der er en form for konkursbeskyttelse, som er i gang i USA, er selskabet tvunget til at give et indblik i de nøgne økonomiske realiteter for selskabet hver måned.

Ved første øjekast kan tabet synes at være stort, men faktisk er SAS så småt begyndt at begrænse sine tab, der har været noget højere de forudgående måneder.

SAS tabte eksempelvis 600 millioner kroner i februar, mens underskuddet lød på 800 millioner kroner i januar.

/ritzau/