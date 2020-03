Luftforureningen halveret: Coronakrisen holder bilerne hjemme

I den spanske by Barcelona er forekomsten af giftig kvælstofdioxid faldet med 56 procent siden samme uge sidste år. I andre europæiske storbyer er billedet det samme, skriver Det Europæiske Miljøagentur, mens dansk miljøcenter fortæller om lignende situation herhjemme

Luften har det særlig godt for tiden.

Corona har sat store dele af verden på pause, og det gælder ikke mindst Europa, der nu betegnes som virussens epicenter.

Over store dele af kontinentet må kun få butikker holder åbent, og transporten begrænses kraftigt. Med langt færre køretøjer på vejene bliver forureningen også mindre. Meget mindre, endda, skriver Det Europæiske Miljøagentur, der dokumenterer en halvering af luftforureningen i flere storbyer.

I Madrid, Barcelona og Lissabon er forureningen reduceret mellem 41 og 55 procent sammenlignet med samme uge sidste år. Det drejer sig om kvælstofoxider, som foruden partikelforurening også har en direkte helbredseffekt, som kan medføre irriterede slimhinder og påvirke øjne og åndedræt.

Men selvom tallene nu ser opmuntrende ud, vil kun en langsigtet strategi gøre en forskel, påpeger Hans Bruyninckx, direktør i Det Europæiske Miljøagentur.

”Problemerne med luftforurening kan kun afhjælpes med ambitiøse og langsigtede investeringer. Og coronakrisen er ikke løsningen på det, vi prøver at opnå. Nemlig at sikre en retfærdig og velforvaltet overgang til et bæredygtigt samfund,” siger han i en pressemeddelelse.

Også i Danmark er luften blevet renere. I de første to uger efter lukningen af Danmark har DCE, Dansk Center for Miljø og Energi, målt et gennemsnitligt fald på 40 procent ved vejene i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

”Vi har fået en betydelig nedgang i trafikken, fordi folk ikke pendler længere. Men hvis regeringen om et par uger afblæser tiltagene, er vi tilbage ved status quo,” fortæller Ole Hertel, der er viceinstitutleder på institut for miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, og som har bidraget til analyserne.

Dog kan selv en lille periode med rent luft gøre en lille, men ikke ubetydelig forskel for folkesundheden.

”Man vil formentlig kunne måle en lille effekt på sundheden. Vi ved, at vi i Danmark har godt 4000 dødsfald årligt, som man kan tilskrive luftforurening. Hovedparten af dødsfaldene skyldes eksponering over længere tid – det her er jo foreløbig kun en meget kort periode. Derudover er det også kun noget af helbredseffekten, som er relateret til den lokale forurening og trafikken. Meget af de mest skadelige partikler kommer fra udlandet, der transporteret hertil,” siger Ole Hertel.

Luftforureningen i Danmark og Europa har været faldende gennem de seneste tre årtier, og det skyldes blandt andet en række internationale tiltag og krav til bilmotorer, der i dag er udstyres med filtre og generelt har en bedre forbrænding.

Ole Hertel fortæller, at flere danske el-biler, el-lastbiler og el-toge vil kunne føre til den samme reduktion i luftforureningen, som vi ser lige nu.

”Når det er sagt, skal man være opmærksom på, at der er andre ting end udledningen fra vejtrafik, der betyder noget for de her målinger. Vejrforhold spiller også en rolle, og derfor måler og analyserer vi niveauerne over en periode for at være sikker på effekten. Tilbage i februar var vi nede på forureningsniveauer, der minder om dem, vi har nu, men dengang skyldtes det kraftig blæst. Vinden fortynder forureningen og transporterer den videre, så her var det faktisk svenskerne, der fik vores forurening, ligesom vi slås med tyskernes og den øvrige forurening fra kontinentet,” siger Ole Hertel.