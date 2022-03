Lufthansa flyver stadig med milliardunderskud trods løft

Det tyske luftfartsselskab Lufthansa havde et bedre 2021 end året forinden, men måtte alligevel indkassere et underskud efter skat på knap 2,2 milliarder euro (16,3 milliarder kroner).

Det viser regnskabet, som er offentliggjort torsdag.

På trods af de røde tal er der tale om en forbedring i forhold til 2020, hvor underskuddet lød på hele 6,7 milliarder euro.

Lufthansa var i 2020 ligesom resten af branchen hårdt ramt af coronarestriktioner, og de gjorde også sidste år livet surt for selskabet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og selv om mange af restriktionerne nu er ophævet, er der dukket en anden sort sky op på horisonten i form af krigen i Ukraine.

Så selv om billetsalget har vist positive takter i de første måneder af det nye år, så er selskabets finansdirektør, Remco Steenbergen, forsigtig med sine forventninger for 2022.

- Den stærke genoprejsning i efterspørgslen de seneste uger giver os grund til optimisme. Men vi kan lige nu ikke forudsige, hvordan den betydelige stigning i den geopolitiske usikkerhed vil påvirke efterspørgslen og den økonomiske situation, siger han i en pressemeddelelse.

Lufthansa-gruppen omfatter foruden moderselskabet også Austrian Airlines, Swiss International Airlines, Brussels Airlines og Eurowings.

Selskabet var oprindeligt statsejet, men blev privatiseret i 1990'erne.

Det ændrede sig dog i sommeren 2020 i forbindelse med coronapandemien. Her købte den tyske stat 20 procent af aktierne for at redde selskabet fra en mulig konkurs.

/ritzau/