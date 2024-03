Lufthansa lander aftale med fagforening efter strejker

Efter at adskillige flyvninger for nylig blev aflyst, har det tyske flyselskab Lufthansa og fagforeningen Verdi indgået en aftale i en konflikt om løn- og arbejdsvilkår.

Det oplyser begge parter, skriver det tyske nyhedsbureau dpa onsdag aften.

Aftalen er landet, efter at hundredvis af Lufthansa-flyvninger ifølge dpa for nylig blev aflyst på grund strejker, der var organiseret af Verdi-medlemmer.

Den omfatter omkring 25.000 ansatte, der arbejder på jorden. Og de to parter er blevet enige om de grundlæggende principper for en kollektiv overenskomst.

Fra Verdis side krævede man en lønstigning på 12,5 procent i en periode, der løb over 12 måneder.

Imens har Lufthansa ud over en inflationsbonus tilbudt en stigning på omkring ti procent over 28 måneder, skriver Reuters.

Foreløbigt er detaljer for aftalen ikke blevet præsenteret. Men ifølge dpa burde de komme torsdag.

Hos Verdi er de "meget tilfredse" med aftalen. Det siger forhandler Marvin Reschinsky ifølge dpa.

Samme reaktion kommer fra Michael Niggemann, der HR-chef i Lufthansa.

- Men der ligger store investeringer foran os, tilføjer han.

Det var i starten af marts, at jordpersonale senest strejkede. Her førte deres to dages strejke til, at op mod 90 procent af Lufthansas flyvninger måtte aflyses, skriver AFP. Personalet strejkede også i februar.

Tidligere på måneden strejkede også kabineansatte, som fortsat ikke er nået frem til en aftale med Lufthansa.

Lufthansa advarede tidligere i marts om, at de nylige strejker vil bidrage til, at selskabet får et større økonomisk tab i årets tredje kvartal sammenlignet med sidste år.

Også i 2022 stod Lufthansa over for en bølge af strejker fra ansatte, der pressede på for højere lønninger. Det førte til, at de fik store lønstigninger, skriver AFP.

