Lufthansa-piloter planlægger ny strejke i denne uge

Medmindre at Lufthansa kommer med et seriøst tilbud i lønforhandlinger, vil piloter strejke igen, lyder det.

Piloter fra det tyske luftfartsselskab Lufthansa har besluttet sig for at strejke for anden gang inden for en uge.

Det oplyser fagforeningen Vereinigung Cockpit (VC) mandag aften.

Strejken skal efter planen vare to dage med start fra onsdag.

Ifølge VC kan Lufthansa dog afværge strejken, hvis luftfartsselskabet kommer med et "seriøst tilbud".

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge medierapporter er der planlagt endnu et forhandlingsmøde tirsdag.

Meldingen kommer, få dage efter at piloter fredag lammede Lufthansas flytrafik, efter at forhandlinger om en ny lønaftale endte uden resultat.

- Vi beklager dybt, at fagforeningen fortsætter ad eskaleringsvejen, siger en talsmand for Lufthansa efter meldingen mandag aften.

Heldagsstrejken i fredags ramte næsten alle tyske Lufthansa-afgange, hvilket resulterede i strandede passagerer og lange køer i lufthavne.

Flere end 800 flyafgange blev aflyst, hvilket berørte omkring 130.000 passagerer.

Ifølge luftfartsgiganten kostede strejken selskabet 32 millioner euro svarende til knap 238 millioner kroner.

Denne uges strejke kommer efter planen til at påvirke passagerflyvninger fra Tyskland onsdag og torsdag. Også Lufthansas fragtfly vil blive påvirket onsdag.

Lufthansas datterselskaber er ikke omfattet af strejken.

Strejken kommer i kølvandet på længere tids forhandlinger, hvor piloterne har krævet en lønstigning på 5,5 procent i år og automatiske lønstigninger i takt med inflationen fra og med næste år.

Desuden er der bekymringer for, hvordan Lufthansas piloter fremover ansættes.

Lufthansa er Tysklands største luftfartsselskab og fløj i 2021 godt 46 millioner passagerer på i alt 456.000 afgange. Selskabet har i alt cirka 60.500 ansatte i Tyskland, viser tal fra selskabets hjemmeside.

/ritzau/dpa