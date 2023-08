Lufthansa tjener mere end seks milliarder på tre måneder

Der er hæderkronede dage i luftfartsbranchen.

Torsdag melder det tyske luftfartsselskab Lufthansa sig i rækken af selskaber, der kan præsentere milliardoverskud.

I andet kvartal alene har selskabet tjent 6,6 milliarder kroner, hvilket svarer til mere end en tredobling. Det viser halvårsregnskab torsdag.

- Uanset om det er på jorden, i cockpittet, i kabinen eller i vores vedligeholdelseshangarer, var det vores medarbejdere verden over, som muliggjorde en pålidelig drift, siger Carsten Spohr, topchef i Lufthansa, i regnskabet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge den administrerende direktør er det selskabets bedste andet kvartal nogensinde.

Kigger man på det først halve år som helhed, har selskabet fået vendt et milliardunderskud sidste år til et overskud på sammenlagt tre milliarder kroner i år.

Lufthansa har også set omsætningen vokse betydeligt.

Alene i andet kvartal omsatte selskabet for godt 70 milliarder kroner mod 59,9 milliarder kroner i samme periode sidste år.

Det er særligt resultatet af, at antallet af passagerer er vokset med cirka fire millioner til i alt 33,3 millioner i perioden.

Ryanair er et andet luftfartsselskab, som har fået en særdeles god start på 2023, hvor det i løbet af andet kvartal blev til et overskud på godt fem milliarder kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig voksede omsætningen fra cirka 19,3 milliarder kroner til mere end 27 milliarder.

Begge selskaber har dermed lagt coronapandemien bag sig.

En af årsagerne til, at Ryanair har været så effektiv til at lægge pandemien bag sig, er, at selskabet ikke fyrede sine ansatte, som mange konkurrenter gjorde.

I stedet for at fyre de ansatte blev de sat ned i løn. Det har hjulpet Ryanair med at følge med den stigende interesse for at rejse.

Også luftfartskoncernen IAG, der ejer British Airways og den fransk-hollandske luftfartskoncern Air France-KLM, har præsenteret milliardoverskud i denne omgang.

/ritzau/