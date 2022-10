Lufthansa tjener milliarder og har lagt pandemien bag sig

Det tyske luftfartsselskab har i tredje kvartal leveret et resultat efter skat på godt seks milliarder kroner.

Lufthansa-koncernen er for alvor ved at komme sig oven på coronapandemien og ender med et overskud efter skat på 813 millioner euro i tredje kvartal i år. Det svarer til godt seks milliarder danske kroner.

Det viser selskabets regnskab for perioden fra juli til september.

Til sammenligning kom luftfartsselskabet ud af samme kvartal sidste år med et underskud på 74 millioner euro.

Der er tale om et stærkt resultat, mener administrerende direktør Carsten Spohr.

- Lufthansa Group har økonomisk lagt pandemien bag sig og kigger optimistisk ind i fremtiden. Ønsket efter at rejse og dermed efterspørgslen på flyrejser fortsætter uformindsket, siger han i en pressemeddelelse.

Det tyske selskab Lufthansa Group dækker foruden Lufthansa også over luftfartsselskaberne Eurowings, Austrian, Swiss og Brussels Airlines.

I august kunne Lufthansa for første gang siden pandemiens indtog berette om et overskud efter skat, og tidligere i oktober hævede koncernen sine forventninger for året på grund af en stor efterspørgsel.

Over 33 millioner passagerer fløj med et af koncernens selskaber i tredje kvartal. Det er markant over de mindre end 20 millioner flyrejsende, som benyttede selskaberne i samme kvartal året inden.

Fremtiden for Lufthansa byder blandt andet på nye fly. Koncernen investerer i 200 fly, og det er den største produktfornyelse i selskabets historie, oplyser den administrerende direktør.

Det lykkedes Lufthansa at komme ud af tredje kvartal med sorte tal på bundlinjen på trods af en strejke i perioden blandt piloter og personale på jorden.

Strejken kostede selskabet 70 millioner euro, skriver nyhedsbureauet AFP. Det lykkedes selskabet og piloterne at indgå en aftale om højere løn, og til gengæld har piloterne lovet ikke at strejke igen i et års tid.

Det er indtil udgangen af juni næste år.

Den tyske stat solgte i september ifølge AFP sin tilbageværende aktieandel i Lufthansa, og selskabet røg dermed tilbage på private hænder.

