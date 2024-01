Lufthavn er et stykke fra velmagtsdage trods stigende rejselyst

Terminalerne i Københavns Lufthavn er for længst begyndt at summe af liv og rejselyst igen, efter at coronakrisen lagde luftfarten ned for en lille håndfuld år siden.

Sidste år kunne lufthavnen byde 26,8 millioner passagerer velkommen, hvilket er en stigning på godt 20 procent fra året før.

Det fremgår af en ny opgørelse.

- I løbet af 2023 har vi oplevet en stadig stigende rejselyst, der begyndte i foråret, og som fortsatte hen over sommeren, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i lufthavnen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Også op mod nytåret har der været mange rejsende.

Kigger man lidt længere tilbage, er der dog stadig et stykke op til både 2018 og 2019, hvor passagertallet lå på over 30 millioner.

Peter Krogsgaard er ikke helt sikker på, at 2024 bliver året, hvor man passerer den hidtidige rekord fra den periode.

Han kan dog konstatere, at lufthavnen i en længere periode har oplevet en større lyst til at rejse. Og det ser umiddelbart ud til at fortsætte.

- Vi forventer, at de positive takter fortsætter i 2024, siger han.

Lufthavnen oplever særligt, at både danskere og sydsvenskere tager turen til Sydeuropa, og at der også er aktivitet den anden vej.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover er det også ganske populært at rejse uden for Europas grænser.

Godt hver tiende rejsende - næsten 2,9 millioner passagerer - har i 2023 rejst til en af de forskellige langdistancedestinationer i Afrika, Asien og Nordamerika.

Det er særligt ruterne til Nordamerika, der klarer sig godt, og antallet af passagerer til USA er netop tilbage på niveauet for 2019.

- Flere end en million passagerer er rejst mellem København og en af de otte amerikanske lufthavne med direkte forbindelse, siger Peter Krogsgaard.

- USA ligger på niendepladsen over de mest populære lande at rejse til, og det ser ud til, at udviklingen fortsætter.

/ritzau/