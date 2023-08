Lufthavnstakster stiger med 28 procent til nytår

Det bliver dyrere at benytte Københavns Lufthavn fra og med nytår og fire år frem.

Københavns Lufthavne A/S fortæller i en pressemeddelelse, at man har afsluttet forhandlingerne med de største flyselskaber om de fremtidige takster i lufthavnen.

Udfaldet er blevet, at det fremover i gennemsnit kommer til at koste 217 kroner i stedet for 170 kroner pr. passager at benytte lufthavnens baner, terminaler og services.

Det svarer til en stigning på 28 procent, som dog skal ses på baggrund af, at taksterne siden 2017 er faldet med 9 procent.

Aftalen skal forelægges de selskaber, der ikke har været med ved forhandlingsbordet, ligesom Trafikstyrelsen også skal godkende den.

Københavns Lufthavns presseafdeling oplyser, at lufthavnen ikke vil kommentere takststigningerne yderligere.

Ryanair Groups adm. direktør, Michael O'Leary, kritiserede i forbindelsen med offentliggørelsen af planerne om åbning af en base i København lufthavnens takster og de stigninger, der var på vej.

Københavns Lufthavn blev hårdt ramt økonomisk af corona, der i 2020 og 2021 kostede et samlet underskud på 1,5 milliarder kroner, og lufthavnen måtte optage gæld for 2,2 milliarder kroner for at holde lufthavnen kørende.

- Det er svært at se, hvordan vi skal undgå at blive dyrere med de store omkostningsstigninger, vi ser, hvis vi samtidig skal kunne investere og betale gælden tilbage, sagde adm. direktør Thomas Woldbye i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for tredje kvartal 2022 i november sidste år.

