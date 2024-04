Lukning af Danish Crown-slagteri sker efter år med færre slagtninger

Antallet af grise, som bliver slagtet i Danmark, er faldet over de seneste år.

Det skyldes blandt andet, at en del besætninger med søer lukkede, da foderpriserne steg efter Ruslands invasion af Ukraine. Derfor bliver der i dag produceret færre smågrise i Danmark.

Det forklarer Jakob Vesterlund Olsen, som er seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

Samtidig bliver flere smågrise sendt uden for Danmarks grænser for at blive slagtet på slagterier i særligt Tyskland og Polen.

Her tilbyder slagterier nemlig ofte en højere pris for grisene, end Danish Crown gør i Danmark.

- Mange har valgt ikke at fylde deres stalde op med slagtegrise. Det har ført til et nærmest dramatisk fald i antallet af slagtninger i Danmark, og det er baggrunden for, at Danish Crown har været ude at lukke for slagterier i Sæby og nu Ringsted, siger Jakob Vesterlund Olsen.

Danish Crown har torsdag meddelt, at koncernens store slagteri i Ringsted vil blive lukket, og at omkring 1200 stillinger derfor vil blive nedlagt.

Ifølge Danmarks Statistik steg eksporten i perioden 2007 til 2022 fra lige knap fem millioner smågrise til lige under 14 millioner på årsbasis.

I samme periode er slagtningerne i Danmark faldet fra 21,4 millioner i 2007 til 17,8 millioner i 2022.

I løbet af 2023 er antallet af slagtninger faldet yderligere, og i andet kvartal blev der for første gang kørt flere grise ud af landet, end der blev slagtet på danske slagterier.

Danish Crown har længe haft en afsætning, som er meget afhængig af eksport til blandt andet Kina, forklarer Jakob Vesterlund Olsen.

Men salget til Kina har været vigende efter coronapandemien, blandt andet fordi landets egen produktion er steget.

Fremover vil Danish Crown dog fokusere på at sælge varer som bacon og pepperoni inden for Europas grænser. Det fortæller koncernens topchef, Jais Valeur, torsdag.

Det sker for at kunne sælge varer med en højere indtjening. Det forklarer Klaus Kaiser, som er erhvervsøkonomisk chef i landbrugets forsknings- og udviklingsorganisation, Seges Innovation.

- I konkurrencen om at få lave omkostninger kommer Danish Crown lidt til kort. Derfor vil man bevæge sig lidt op i værdikæden, hvor priserne er højere, siger han.

Klaus Kaiser vil ikke spå om, hvorvidt det lykkes for Danish Crown at få fodfæste på det marked.

- Det er et strategiskifte og en ændring i den måde, de har drevet forretning på. Om det lykkes, må fremtiden vise. Det er et hårdt og konkurrencepræget marked, de befinder sig i, siger han.

