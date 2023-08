Lukning af de sidste Irma-butikker bliver udskudt

Lukningen af de sidste Irma-butikker bliver udskudt. Nu lukker de sandsynligvis først i foråret 2024 i stedet for i år.

Det fortæller Martin Brinch Jöhncke, som er konstitueret kædedirektør for Irma, til Politiken.

Årsagen til udskydningen af butikslukningerne er, at der laves "større ændringer" end planlagt på det supermarkedskoncept, som skal afløse Irma.

- Vi har løbende arbejdet på det nye Coop-supermarkedskoncept, som skal afløse Irma, og i den proces har vi hævet ambitionerne lidt, siger Martin Brinch Jöhncke til Politiken.

- Vi laver nogle større ændringer, end vi havde regnet med i første omgang. Derfor tager det længere tid. Ud over det kører planen fuldstændigt som planlagt.

Martin Brinch Jöhncke vil ikke uddybe over for Politiken, hvilke konkrete ændringer, der er lavet i Coop-konceptet.

Coop vil lave de ni største Irma-butikker om til den nye Coop-kæde. Også butikker tilhørende kæderne Kvickly og SuperBrugsen vil blive omdannet til den nye kæde.

Først skal det ske i to testbutikker, som vil åbne inden jul, skriver Politiken.

De to testbutikker bliver Superbrugsen i Hinnerup og Irma Codanhus på Frederiksberg.

I april offentliggjorde Coop sit regnskab for 2022. Her lød underskuddet på 628 millioner kroner, hvilket var historisk stort.

Det store underskud skulle dels forklares med store investeringer i butikskæden 365discount og dels med inflationskrisen. Det sagde Coop-topchef Kræn Østergaard Nielsen.

Den omstrukturering i koncernen, som betyder, at Coop fremover får færre forskellige kæder, skal være med til at lappe hullet i kassen, lød det.

- Med denne enklere struktur, hvor vi går fra otte til tre kæder, bliver vi klarere over for kunderne og sikrer lavere omkostninger for os selv, sagde han i forbindelse med præsentationen af årsregnskabet.

De tre kæder, som fremover vil være en del af Coop er 365discount, Brugsen og den nye kæde Coop.

