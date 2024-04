Lundbeck søger om godkendelse til behandling af PTSD

Medicinalvirksomheden Lundbeck vil nu tilbyde lægemidlet Rexulti til behandling af posttraumatisk stress (PTSD).

Selskabet fortæller i en pressemeddelelse, at man sammen med medicinalvirksomheden Otsuka har indsendt en ansøgning til godkendelse hos de amerikanske myndigheder.

Behandlingen skal ske i kombination med lægemidlet Sertraline og sker på baggrund af tidligere offentliggjorte resultater fra forsøg med de to medikamenter.

Rexulti er allerede godkendt til behandling af blandt andet skizofreni og depression.

Hos Cita tror analytiker Vineet R. Agrawal ifølge MarketWire på, at der er et stort behov for ny og bedre PTSD-behandling med otte millioner patienter i USA.

- Vi ser dog et begrænset potentiale på grund af aktivets korte patentlevetid, som giver virksomheden kort tid til at skabe et marked.

Rexulti, der har patentudløb i USA i 2029, var sidste år Lundbecks mest solgte produkt med en omsætning på mere end 4,5 milliarder kroner.

Det svarer til knap en fjerdedel af selskabets samlede omsætning på 19,9 milliarder kroner.

Lige knap halvdelen af omsætningen eller 9,8 milliarder af Lundbecks samlede omsætning stammer fra USA.

/ritzau/