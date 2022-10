Lunkent Tesla-regnskab skuffer markedet trods rekordomsætning

Elbilproducenten Tesla øger sin omsætning i tredje kvartal af 2022, men lever ikke op til markedets forventninger.

I alt var Teslas omsætning i kvartalet på 21,45 milliarder dollar svarende til cirka 163 milliarder kroner.

Det er ifølge selskabet rekord. Det er også en stigning på 56 procent set i forhold til samme kvartal sidste år.

Men det var ifølge nyhedsbureauet AFP omkring 500 millioner dollar under analytikernes forventninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også Teslas overskud steg til 3,3 milliarder dollar svarende til cirka 25 milliarder danske kroner.

Det er blandt andet en markant vækst i leveringen af biler, som står bag den øgede omsætning, skriver Tesla i en pressemeddelelse.

I alt leverede selskabet cirka 344.000 elbiler, og den samlede produktion af biler løb i kvartalet op i cirka 366.000 enheder.

Det var en stigning i produktionen på 54 procent i forhold til samme kvartal sidste år.

På markedet tages der dog imod regnskabet med skuffelse, og Tesla-aktier er faldet i kølvandet på offentliggørelsen.

I regnskabet henvises der til udfordringer med produktionen på fabrikker i Berlin og Texas.

- Omskiftelighed i logistikken og flaskehalse i produktionskæderne er umiddelbare udfordringer, selv om det går fremad, skriver selskabet.

- Vi mener fortsat, at begrænsninger i forsyningerne af batterier er den største begrænsende faktor i markedet for elbiler på mellemlang og lang sigt.

Teslas direktør og stifter, Elon Musk, ventes at komme med kommentarer om regnskabet i et opkald til analytikere.

Her vil der blandt andet blive holdt øje med, om selskabet holder fast i et mål om at øge antallet af leverede biler med 50 procent i år. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nogle analytikere mener, at efterspørgslen kan være ved at blive svækket.

De mener blandt andet, at Teslas høje priser kan være en svaghed i en global økonomi, som er ramt af usikkerhed.

/ritzau/