Lykke-Per er en socialrealistisk skildring af en ung præstesøns opgør med sit ophav og ihærdige kamp for at skabe et liv for sig selv. Henrik Pontoppidans roman udkom oprindeligt i otte bind for over hundrede år siden og er efterfølgende genoptrykt i adskillige udgaver. Læs eller genlæs et uddrag fra 1898-udgaven her, som er en del af første kapitel