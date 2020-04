Præst bag populær lystændingsvideo: Alle skal føle sig set

I en ny populær video går sognepræst i Vor Frelser Kirke i Aalborg Jesper Fodgaard rundt og tænder lys for eksempelvis den særligt udsatte og for den person, der ligger vågen om natten med tankemylder

”Må jeg tænde lys for dig, som ved, hvad det vil sige at sidde og vente en frygtet e-mail en morgen klokken otte, når der er fyringsrunde på arbejdspladsen”

Sådan lyder det blandt andet i en viral påske-video på Facebook, der er blevet set 56.000 gange inden for det seneste døgn. Det er Vor Frelser Kirke i Aalborg, der står bag den populære video, som bærer navnet ”En påskehilsen – til alle jer, der længes efter lys!”. I videoen ser man sognepræst Jesper Fodgaard, der tænder lys i den store, tomme kirke, mens han fortæller, hvem han tænder de enkelte lys for.

”Vi var nogle stykker, der bare fik lyst til at sende en påskehilsen til danskerne i en sårbar og skrøbelig tid. Videoens budskab er, at coronasitationen ikke ender i mørke, men i en solopgang. Vi havde lyst til at lave noget, der ikke var så kirkeligt og ikke så direkte forkyndende i sit sprog, men som ramte det almenmenneskelige. Vores ønske var at kunne ramme alle og enhver i hilsenen, uanset hvem vi er, og hvad vi håber eller tror på.”

Der tændes også lys for de, der har været udskældte under coronakrisen. Med et smil i en ellers alvorlig film siger sognepræsten:

”Og må jeg have lov til at tænde et lys for dig, som den aften, hvor statsministeren lukkede Danmark ned, syntes at det bedste, du kunne finde på at gøre, det var at storme hen i dit lokale supermarked og købe toiletpapir.”

”Pointen med denne video er, at alle skal føle sig set. Jeg synes, det var lidt sjovt at nævne dem, der hamstrede toiletpapir. Videoen er jo alvorlig, og jeg synes, der var brug for et glimt i øjet. Men jeg nævnte dem også, fordi selv dem, der er udskældte og handlede åndssvagt, skal der også tændes lys for,” siger Jesper Fodgaard.

Over 2000 stearinlys er blevet brugt i fremstillingen af videoen, og Jesper Fodgaard har stadig ondt i knæene af at tænde de mange lys. Trods det store arbejde havde præsten dog ikke regnet med, at videoen ville så populær:

”Det kommer meget bag på os, at folk har taget den til sig i så stor stil. Hvis jeg skal gætte på, hvorfor den er blevet populær, så tror jeg, det er, fordi vi er i kontakt med en skrøbelighed, som vi ikke så tit er i berøring med. Vi savner allesammen nogen at være sammen med i denne tid, og i videoen kan vi tænde et lys for hinanden. Det tror jeg taler til folk. Derudover er filmen også ret lang af en Facebook-video at være, og jeg tror, at den indbyder til en form for fordybelse midt i et flakkende univers"