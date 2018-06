Måske har vi brug for flere uniformer i dagens Danmark?

Måske vi skulle indføre nogle flere uniformer i Danmark til opretholdelse af identitet, respekt og værdighed?

I det victorianske England blev der i 1869 opført nogle særdeles smukke bygninger, der 110 år senere skulle blive min arbejdsplads – All Saints Hospital i Eastbourne.

Med arbejdspladsens rødder forankret i den victorianske tids religiøse idealer og sociale omstændigheder, var jeg som 20-årig ikke uden bekymring for, hvilken arbejdsbeklædning jeg skulle bære som auxiliary nurse.

Al min bekymring blev ved ankomst gjort til skamme.

Kjolerne havde et smart snit: De var vældig godt designet, for de var funktionelle og klædte høj og lav samt tynd og trind. På hovedet bar vi en kappe af pap (så den var nem at udskifte).

Til de kølige stunder udendørs, når vi gik tur med de primært ældre mennesker, eller når vi spadserede i vore uniformer i byen mellem hjem og arbejde, havde vi et flot mørkeblåt under knæet-langt uldslag, foret rødt på indersiden og lukket indefra med et rødt kryds hen over brystet.

Alle vi traf undervej hilste respektfuldt på os: ”Good morning, nurse”, ”Good day, nurse”, ”Good evening, nurse” og ”Hello, nurse”.

På arbejdet blev stort set enhver handling afsluttet med et ”Thank you, nurse”. Sikke tider!

Da jeg i 2013 genbesøgte byen for første gang, faldt jeg i snak med en del bysbørn. Når jeg nævnte, i hvilken anledning jeg havde opholdt mig i byen 34 år tidligere, blev jeg mødt med en hjertevarme så uforbeholden og tillidsfuld, at man som menneske kun kan blive rørt og ydmyg.

Alle døre åbnede sig, og jeg kunne få adgang til at besøge alt det, jeg gerne ville – også de ellers lukkede steder. Det blev naturligvis til et gensyn med det tidligere hospital, nu nænsomt restaureret og omdannet til eksklusive boliger, samt et muntert besøg i mit (og såmænd også dronning Victorias datter, prinsesse Alices’) tidligere hjem – en ejendom, der nu er i privat eje.

Måske vi skulle indføre nogle flere uniformer i Danmark til opretholdelse af identitet, respekt og værdighed?

Karin Welling