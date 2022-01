En 25-årig mand blev i oktober fundet livløs på en sti i Hvidovre. To mænd er anholdt og sigtes for drab.

To mænd anholdt for drab på mand fundet livløs på sti

Efter flere måneder er der nu kommet skred i sagen om drabet på en 25-årig mand, der 31. oktober sidste år blev fundet livløs på en sti i Hvidovre og efterfølgende døde.

For politiet har anholdt to mænd på 18 og 23 år, som det har sigtet for drabet. Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelserne er sket tirsdag morgen.

Politiet har som led i efterforskningen af sagen blandt andet offentliggjort et foto af en bil svarende til den, som den afdøde kørte i i timerne op til drabet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har efterforsket sagen i en længere periode, og på den baggrund er de to mænd her til morgen blevet anholdt. Efterforskningen af sagen er imidlertid ikke tilendebragt, og vi kan ikke udelukke, at der vil ske yderligere anholdelser, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i politiets meddelelse.

Politiet ønsker ikke at give yderligere oplysninger for nuværende på grund af den fortsatte efterforskning.

- Dog kan vi sige, at vi vurderer, at indtil flere personer har en viden om, hvordan denne alvorlige forbrydelse er begået. Og den viden bør man komme til os med, lyder det fra Peter Malmose.

Den ene af de to mænd blev anholdt i arresten, hvor han i forvejen sidder varetægtsfængslet i en våbensag.

Begge mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup i løbet af tirsdagen. Her vil anklagemyndigheden bede om lukkede døre. Såfremt anklageren imødekommer ønsket, vil beviser i sagen hemmeligholdes.

/ritzau/