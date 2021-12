Tre personer blev ramt under et skyderi i en frisørsalon i begyndelsen af december. En 17-årig dreng døde.

To mænd anholdt for skuddrab i frisørsalon

To mænd er blevet anholdt og sigtet for et skuddrab 3. december i en frisørsalon i Islev i Rødovre Kommune.

Det oplyser efterforskningsleder Henrik Hougaard fra Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet. Københavns Vestegns Politi bekræfter det desuden over for Ritzau.

Under skudepisoden blev en 17-årig bulgarsk dreng dræbt. Derudover blev en 28-årig mand alvorligt såret, og en 15-årig dreng blev ramt i hånden.

Politiet har siden skyderiet været på udkig efter to mænd, som ifølge vidner kom ind i frisørsalonen og affyrede skud. Herefter flygtede de til fods.

Artiklen fortsætter under annoncen

Således er de to mænd de første, som er blevet sigtet i sagen.

De fremstilles onsdag i grundlovsforhør klokken 9.30 med begæring om varetægtsfængsling.

Skyderiet var et af flere i København og omegn, som fandt sted i begyndelsen af december. Siden har der også været skudepisoder i Malmø i Sverige. Flere personer er indtil videre anholdt og sigtet for skyderierne.

Politiet har tidligere oplyst, at det formodes, at i hvert fald nogle af skudepisoderne har forbindelse til rocker- og bandemiljøet.

Blandt andet har politiet oplyst, at det arbejder ud fra, at skudepisoden i frisørsalonen samt en skudepisode dagen før - 2. december - på Nørrebro i København er forbundet. Og at det kan skyldes en konflikt mellem en bandegruppering og andre organiserede kriminelle.

Under skyderiet på Nørrebro blev en 27-årig mand skudt. Ifølge politiet blev han ramt af skud i ryggen på hjørnet af Sorgenfrigade og Nørrebrogade. Han mistede sidenhen livet på hospitalet.

Indtil videre er fire mænd sigtet i forbindelse med skyderiet. Senest blev to 20-årige mænd tirsdag varetægtsfængslet. De er sigtet for medvirken til drab, drabsforsøg og våbenbesiddelse.

/ritzau/