To mænd bragt på hospitalet med politieskorte efter knivstikkeri

To mænd blev mandag morgen bragt til Rigshospitalet under politieskorte, efter at de blev såret af knivstik til en fest i Greve mandag morgen, oplyser kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet fik anmeldelsen klokken 06.21 mandag morgen, og en 31-årig mand er blevet anholdt i sagen.

Ifølge Charlotte Tornquist foregik knivstikkeriet på en adresse på Bøgehegnet i Greve. Her havde der været en fest, og i forbindelse med en uoverensstemmelse blev der stukket med kniv.

Charlotte Tornquist oplyser til Ritzau, at de to mænds tilstand ikke er kritisk.

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi skal i løbet af mandagen tage stilling til, hvorvidt den anholdte skal løslades, eller om han skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

/ritzau/