To mænd efterlyses og mistænkes for groft røveri i København

To mænd efterlyses og mistænkes for et groft røveri mod en juvelerforretning på Store Kongensgade i Indre By i København torsdag.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

- Vi håber, at nogen genkender de mistænkte eller har set deres færden i går.

- Vi fortsætter vores intensive efterforskning af sagen, og vi håber, at der er borgere, som kan hjælpe os med at finde frem til dem, siger politikommissær Robert Jensen fra Københavns Politi.

Politiets efterforskning har vist, at de to mænd forlod butikken efter røveriet omkring klokken 12.30. Herefter gik de mod Marmorkirken Metrostation, tog metroen til Enghave Plads Metrostation på Vesterbro og stod af.

Den ene mand beskrives som cirka 40 år, kraftig af bygning og muligvis skaldet. Han bar en sort kasket, rød polo, grå bukser og sandaler. Desuden medbragte han en sort rygsæk af mærket Nike.

Han talte ifølge politiet engelsk.

Den anden mand beskrives også som værende cirka 40 år og almindelig til muskuløs af bygning. Han var iført en stråhat, blå langærmet trøje, blå shorts og blå gummisko med hvide snørebånd.

Også han havde en blå eller sort rygsæk af mærket Nike med sig, og så havde han desuden en paraply.

Torsdag rykkede et massivt politiopbud ud til Store Kongensgade, hvor politiet havde fået en anmeldelse om røveri i juvelerforretningen Kære Ven.

Politiet har ingen kommentarer til, hvordan røveriet foregik, eller hvad de to formodede røvere eventuelt slap afsted med.

/ritzau/