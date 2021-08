To mænd er løsladt efter voldtægt af 14-årig pige

I en sag om bortførelse og voldtægt af en 14-årig pige på Stevns 11. juli er de to sigtede mænd blevet løsladt.

Beslutningen blev taget af en dommer i Retten i Roskilde onsdag ved et grundlovsforhør, efter at de to mænd på 21 og 22 år har siddet varetægtsfængslet i fire uger.

Grundlaget for fængslingen var ikke længere til stede, vurderede retten. Det fortæller Martin Bjerregaard, der er kommunikationskonsulent ved Midt- og Vestsjællands Politi.

- Grundlaget var, at de ikke skulle påvirke forurettede og vidner, som politiet skulle afhøre. Det har politiet gjort i den mellemliggende tid, og dermed kan de jo ikke påvirke de personer, som politiet skulle tale med.

- Men de er stadig sigtet, der føres stadigvæk en efterforskning, og der skal stadig på et senere tidspunkt tages stilling til, om der skal rejses tiltale eller ej, siger Martin Bjerregaard.

Det er nu anden gang, at mændene er blevet løsladt efter varetægtsfængsling.

Den 22-årige blev som den første anholdt dagen efter hændelsen. Han blev sigtet for voldtægt og varetægtsfængslet i tre dage.

Tre dage senere - om onsdagen - blev den 22-årige og en 24-årig også anholdt. Her blev de alle tre stillet for en dommer i et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde, men blev alle tre løsladt.

Anklageren valgte at kære den afgørelse til Østre Landsret, og få dage senere kom landsretten så frem til, at den 21- og 22-årige skulle varetægtsfængsles i fire uger.

Den 24-årige fik stadfæstet sin løsladelse, men han er også fortsat sigtet.

Da Østre Landsret havde afgjort, at de to yngste skulle varetægtsfængsles, anholdt politiet den 21-årige på hans bopæl, mens den 22-årige selv gik til politiet.

Alle retsmøder er foregået for lukkede døre. Derfor er det ikke muligt at få oplyst flere detaljer om sagen, eller hvad de har forklaret.

Dengang kom det frem, at de var sigtet for sammen med to andre at have tvunget den 14-årige pige ind i en bil og kørt hende til en adresse på Stevns.

Her tvang de ifølge sigtelsen pigen til at indtage alkohol, tage sit tøj af og udføre oralsex på dem.

/ritzau/