To mænd er løsladt i sag om drab på dreng hos frisør

I henholdsvis syv og otte måneder har to mænd på 29 og 35 år siddet varetægtsfængslet i en sag om drab og drabsforsøg i en frisørsalon i Rødovre. Nu er de løsladt, oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau.

En 29-årig mand sidder fortsat fængslet i sagen, som endnu er under efterforskning.

Sagen handler om en skudepisode i en frisørsalon på Islev Torv i Rødovre Kommune den 3. december. Her dukkede flere bevæbnede gerningsmænd ifølge vidner op i salonen og affyrede en række skud.

En 17-årig dreng fra Bulgarien blev dræbt, og en 28-årig mand blev alvorligt såret. Derudover blev en 15-årig dreng såret i hånden.

Kort før jul skred Københavns Vestegns Politi til anholdelse af to mænd. Den ene er den 29-årige mand, som fortsat sidder fængslet i sagen. Den anden er den 35-årige, som nu er løsladt.

En lille måneds tid senere blev en tredje mand fængslet i sagen. Han blev anholdt i lufthavnen i Kastrup, da han landede om aftenen den 18. januar. Dagen efter blev han stillet for en dommer og fængslet, men nu er han altså på fri fod igen.

Sigtelserne mod de tre lyder på drab og drabsforsøg. Anklagemyndigheden har endnu ikke taget stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen. Dermed er de løsladte mænd også stadig sigtede.

Tidligere denne sommer blev tre andre mænd løsladt i en anden drabssag fra Københavns Vestegns Politikreds. Sagen drejer sig om en 25-årig mand, der i oktober blev fundet dræbt på et stisystem nær Avedøre Landsby.

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi vurderede i juni, at der ikke længere var grundlag for at holde de tre indespærret i sagen. De er dog fortsat sigtede. Den ene sidder i øvrigt fængslet i en anden sag.

/ritzau/