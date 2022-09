Torsdag er to mænd på 30 og 36 år anholdt og sigtet for drabsforsøg begået i juli. De kræves fængslet.

To mænd er sigtet for drabsforsøg med kniv og bat

To mænd er anholdt og sigtet for et drabsforsøg på Frederiksberg i juli.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Mændene er 30 og 36 år og er torsdag blevet anholdt forskellige steder på Sjælland.

- Begge er rocker-/bandemedlemmer og fremstilles senere i dag i grundlovsforhør med begæring om lukkede døre, skriver politiet torsdag formiddag.

Drabsforsøget fandt sted på Frederiksberg den 26. juli.

Her blev en 29-årig mand med tilknytning til den forbudte bande Loyal To Familia, LTF, overfaldet på åben gade med kniv og slag.

Manden blev ramt af flere knivstik i lår og baller, og han fik flere slag i hovedet med et bat, som skulle have ført til et kraniebrud. Efter overfaldet blev den 29-årige indlagt på hospitalet, hvor hans tilstand blev betegnet som stabil.

Politiet vurderede dengang, at mellem seks og otte mænd deltog i angrebet, og at overfaldet skyldtes en strid mellem to kriminelle grupper.

To mænd blev kort efter angrebet anholdt og sigtet for drabsforsøg. I det følgende grundlovsforhør nægtede de sig skyldige, men dommeren valgte at varetægtsfængsle dem.

Siden er endnu en blevet fængslet i sagen. Dermed er status inden grundlovsforhøret, at tre mænd allerede sidder varetægtsfængslet for drabsforsøg i sagen, oplyser Københavns Politi.

Hvis dommeren under grundlovsforhøret torsdag vælger at følge anklagemyndighedens begæring om lukkede døre, forhindres offentligheden i at høre nærmere om sagens beviser, eller hvad de sigtede eventuelt forklarer.

Sigtelsen læses derimod op for åbne døre, ligesom forsvarerne kan fortælle, hvordan de mistænkte forholder sig til sigtelsen.

Det fremgår inden retsmødet ikke, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelsen om drabsforsøg.

/ritzau/