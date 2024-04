To mænd fængsles efter maskeret røveri og overfald i restaurant

To mænd fra Aalborg på henholdsvis 22 og 23 år er mandag blevet varetægtsfængslet i tre uger efter et røveri søndag aften i Frederikshavn.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Thomas Ottesen.

- Vi søger stadig to øvrige gerningsmænd og beder om hjælp fra befolkningen, siger han til Ritzau.

Fire maskerede røvere indfandt sig søndag aften på en restaurant i Frederikshavn og overrumplede to ofre efter lukketid.

Indehaveren af restauranten - en 33-årig mand - og en 17-årig ansat sad i baglokalet, da røverne kom ind via bagdøren. Røverne affyrede peberspray og slog ofrene.

De maskerede gerningsmænd forlangte penge. De tog noget beklædning, parfume, en mobiltelefon samt et mindre kontantbeløb, hvorefter de forsvandt fra stedet.

Kort efter røveriet anholdt politiet de to mænd, der nu er varetægtsfængslet, som blev sigtet for røveri og grov vold.

- Det har været en rigtig voldsom oplevelse for de to ofre, der er blevet overrumplet på deres arbejdsplads i de sene aftentimer, lød det fra efterforskningsleder Peter Skovbak i en pressemeddelelse mandag formiddag.

- Vi kunne heldigvis anholde to mistænkte ganske kort efter, men de to øvrige personer er vi på udkig efter. Vi opfordrer til, at de melder sig selv hurtigst muligt.

Har du oplysninger i forhold til røveriet i Frederikshavn opfordrer politiet til, at du ringer 114.

/ritzau/