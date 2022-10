To mænd snød ældre til at tro, at de var bankansatte, og fik udleveret hævekort og koder fra dem.

To mænd fængslet for at svindle 100.000 kroner fra ældre

To 25-årige mænd er tirsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger. De er mistænkt for i en række tilfælde at have udgivet sig for at være bankansatte og narre hævekort og koder fra ældre.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene har kontaktet ældre under påskud af at være bankansatte. Efter at de fik koderne og hævekort, blev kortene misbrugt.

Det skete ifølge politiet i alt 45 gange - blandt andet i Glostrup, Hvidovre og Brøndby.

- Retten har vurderet, at der var begrundet mistanke om at de to mænd havde begået kontaktsvindel for omkring 100.000 kroner, siger specialanklager Britt Thagaard-Hansen i pressemeddelelsen.

Kontaktsvindel henviser til den form for svindel, hvor man henvender sig, som de to mænd er mistænkt for at have gjort.

Det fremgår ikke, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelsen imod dem, eller hvorvidt de har kæret kendelsen om fængsling til landsretten.

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at det i øjeblikket ser en del tilfælde af kontaktsvindel.

Derfor minder politiet om, at bankansatte eller politi aldrig vil bede dig om at udlevere personfølsomme oplysninger over telefonen - som for eksempel kortoplysninger.

Banken eller politiet dukker heller ikke op på din adresse for at hente dit kort eller kode.

/ritzau/