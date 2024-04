To mænd fra Thy sigtes for kokain og hash i store mængder

To mænd fra Thy er mandag blevet varetægtsfængslet i en sag om modtagelse af store mængder hash og kokain.

Sigtelsen drejer sig om i alt 359 kilo hash og om otte kilo kokain. Det oplyser specialanklager Christian Skov Poulsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Mændene, der er henholdsvis 35 og 38 år, blev anholdt søndag eftermiddag.

Mandag har en dommer i Retten i Holstebro besluttet at fængsle mændene i fire uger. Begrundelsen er, at de på fri fod kan tænkes at ville ødelægge politiets opklaringsarbejde.

Sagen bygger på beskeder, der er blevet sendt på den krypterede kommunikationstjeneste Sky ECC.

Både materiale fra Sky ECC og EncroChat har ført til en stribe store sager om især narkotika.

Via samarbejde med EU's politienhed Europol har dansk politi fået adgang til data fra de krypterede kommunikationsnetværk, hvilket har været et stort gennembrud.

Justitsministeriet oplyste i maj sidste år i et svar til Folketingets retsudvalg, at der i Frankrig løbende foregår dekryptering af beskeder. På det tidspunkt havde de særlige beviser ført til en stribe domme med sammenlagt mere end 1000 års fængsel herhjemme.

Både Sky ECC og EncroChat solgte modificerede telefoner, hvor man på deres beskedtjenester kunne chatte over krypterede forbindelser.

I retsmødet mandag i Holstebro har den ene mand nægtet sig skyldig, oplyser specialanklageren. Den anden har ikke ønsket at tage stilling til sigtelsen.

Ifølge politiets mistanke skal mændene have modtaget og derefter også viderefordelt såvel kokain som hash for godt tre år siden, nemlig i februar 2021.

