Mænd idømt 62 års fængsel for drabsforsøg i SuperBrugsen

Fem unge mænd er i Københavns Byret blevet idømt i alt 62 års fængsel for drabsforsøg i en SuperBrugsen på Nørrebrogade i København i januar sidste år.

20-årige Anas Abdi Shidane Yussuf har fået den længste straf. Han er idømt 14 års fængsel efter at være blevet kendt skyldig i to drabsforsøg i forbindelse med episoden.

Mohamad Salah Mahdi Saeid og Haron Khaled Zaher, der også er 20 år gamle, 21-årige Tapid Ra'Fat El-Sabeeh og Ilyas Akalai, som er 19 år gammel, er alle blevet idømt 12 års fængsel.

De forsøgte sammen med Anas Abdi Shidane Yussuf at dræbe en 21-årig mand, der var flygtet ind i SuperBrugsen og forsøgte at gemme sig, inden han blev fundet og stukket 15 gange med kniv, så han fik hjertestop, men overlevede.

Anas Abdi Shidane Yussuf er også dømt for drabsforsøg på en 23-årig polsk mand, der var i SuperBrugsen for at handle ind, og som havde spændt ben for Yussuf. Polakken blev derefter stukket en enkelt gang ved leveren.

Derudover er en 19-årig mand og en 17-årig dreng blevet idømt henholdsvis 10 og 8 måneders fængsel. De var tiltalt for drabsforsøg, men blev kendt skyldige i forsøg på medvirken til grov vold.

Den 21-årige, som endte med at blive stukket 15 gange, var løbet ind i SuperBrugsen efter en konfrontation med den 17-årige dømte foran en frisør på Nørrebrogade.

Den 17-årige løb efter den 21-årige og var inde i SuperBrugsen for at kigge efter ham, men opgav og gik ud. Kort efter gik tre maskerede mænd ind i SuperBrugsen for at lede efter den 21-årige, som havde gemt sig i butikkens baglokale.

De fandt heller ikke den 21-årige, men det skete kort efter, da gruppen igen gik på jagt efter ham. Den 21-årige blev stukket ned i SuperBrugsen vinafdeling og blev fundet af politiet liggende i en pøl af vin fra smadrede flasker og blod.

Overfaldet skete som led i bandekonflikt mellem Loyal To Familia (LTF), som de dømte har en tilknytning til, og en gruppe fra Københavns Nordvestkvarter, som den 21-årige var tilknyttet.

De unge mænd er derfor blevet dømt efter den såkaldte bandeparagraf, der har givet højere straffe. Drabsforsøg straffes i udgangspunktet med seks års fængsel.

Haron Khaled Zaher har anket sin dom. Han vil frifindes. Resten har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

Anklagemyndigheden gik efter at få frataget seks af syv dømte mænd deres danske statsborgerskab, men det fandt retten ikke grundlag for at gøre.

