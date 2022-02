To mænd idømt fire års fængsel - smuglede 900 kilo hash

Torsdag er to mænd hver idømt fire års fængsel. De har smuglet 900 kilo hash over grænsen i konservesdåser.

To mænd på 32 og 54 år er torsdag blevet idømt i alt otte år og seks måneders fængsel ved Retten i Sønderborg i en sag om smugling af 900 kilo hash over den dansk-tyske grænse.

Den 34-årige blev idømt fire år og seks måneder. Den 54-årige mand blev idømt fire års fængsel.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hashen er kommet til Danmark med en lastbil fra Spanien til Faaborg.

Det forbudte stof blev gemt i store konservesdåser, som var placeret på paller, hvor der også var marmelade, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

De to personer er blevet dømt for at have brugt smugle-metoden i tre tilfælde i maj og juni måned 2021.

Begge har ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi under sagen delvist erkendt, at smuglingen fandt sted, og taget imod dommen.

En del af hashen blev fundet, da betjente den 17. juni 2021 ransagede en rumænsk indregistreret lastbil i Padborg.

Politiets efterforskning i sagen førte senere til, at de to mænd blev anholdt.

Det er medarbejdere fra Udlændingekontrolafdelingen Vest, der har gennemført anholdelserne og efterforskningen.

Det skyldes, at der i sagen er tale om kriminelle, som har opereret ved den dansk-tyske landegrænse.

/ritzau/