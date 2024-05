Mænd og kvinde anklaget for svindel med kvik- og billån

Efter omkring to års efterforskning er fire mænd og en kvinde blevet anklaget i en omfattende sag om bedrageri og anden form for svindel for sammenlagt mere end ti millioner af kroner.

Det er Københavns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet, som har efterforsket sagen, og i løbet af foråret er sagens 49 sider lange anklageskrift blevet færdiggjort og forkyndt for de tiltalte. Det har Ritzau nu fået aktindsigt i.

Sagen drejer sig mestendels om svigagtig optagelse af lån, som er blevet udbetalt til konti tilhørende de tiltalte.

Nogle gange blev lånene optaget i eget navn, andre gange misbrugte man ifølge anklagemyndigheden oplysninger fra borgere, som man på den ene eller anden måde var kommet i besiddelse af.

Der er både tale om kviklån på mindre beløb ned til cirka tusind kroner. Og så er der tale om store billån på flere hundredtusind kroner.

I nogle tilfælde har de tiltalte ifølge anklagemyndigheden fremstillet falske dokumenter for at optage lånene. Det drejer sig blandt andet om falske lønsedler og falske skattepapirer.

Det er omkring 30 långivningsvirksomheder - mestendels pengeinstitutter - som efter anklagemyndighedens opfattelse har lidt tab eller været i risiko for at miste værdier.

Derudover er svindlen gået ud over enkelte borgere, som har fået deres identitet misbrugt, lyder anklagen.

Ifølge anklageskriftet skulle svindlen være stået på i en periode fra september 2019 og frem til juli 2020. Det er dermed snart fem år siden, at de første forhold blev begået.

Og der kommer til at gå en rum tid endnu, før sagen bliver afgjort. Københavns Byret har endnu ikke berammet sagen.

Det var tilbage i april, at offentligheden hørte om sagen. Her meldte Københavns Politi i en pressemeddelelse, at to formodede bagmænd var blevet anholdt og sigtet i sagen. Der er tale om to mænd på 24 og 28 år.

Allerede dengang oplyste Københavns Politi, at der var flere sigtede i sagen, og efterforskningen har altså også affødt, at der er rejst tiltale mod fem personer.

De tiltalte nægter sig skyldige.

/ritzau/