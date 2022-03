To mænd sigtet for forsøg på manddrab efter overfald i Vejle

En 32-årig mand blev mandag sendt på hospitalet efter et voldsomt overfald i en lejlighed i Vejle. Siden er to mænd blevet anholdt for overfaldet, sigtet for forsøg på manddrab.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

De to mænd forventes at blive fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding tirsdag eftermiddag.

Den 32-årige mand er uden for livsfare.

Politiet reagerede på en anmeldelse klokken 18 mandag om, at en mand skulle være blevet overfaldet i en lejlighed på Nørretorv i Vejle.

- Vi indledte straks en efterforskning for at klarlægge forløbet, som blandt andet ledte os til de formodede gerningsmænd, siger vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen.

De formodede gerningsmænd og det 32-årige offer kender hinanden, men politiet har endnu ikke fået klarlagt forløbet forud for overfaldet.

- Det må den videre efterforskning nu afdække, lyder det i pressemeddelelsen.

De to formodede gerningsmænd er begge 29 år og kommer fra Vejle.

Grundlovsforhøret forventes at blive afviklet bag lukkede døre.

