Mænd tiltalt for at planlægge knivangreb på gravid kvinde

En ung mand dukkede flere gange op hos en gravid kvinde i Kolding og hos hendes forældre. Angiveligt med det formål at stikke kvinden i maven med en kniv.

Det hævder anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi i et anklageskrift, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Her fremgår det, at den nu 26-årige mand sammen med to andre mænd på 29 og 30 år skal have planlagt knivoverfaldet på kvinden, der var gravid i syvende måned.

Alle tre er tiltalt for forsøg på grov vold og nægter sig skyldige. Det oplyser deres forsvarsadvokater.

Ifølge anklageskriftet opsøgte den 26-årige mand kvinden i perioden forud for 8. september sidste år. Flere gange indfandt han sig på hendes adresse i Kolding og hos kvindens forældre, står der i anklagen.

Her skal han have haft til hensigt at stikke den gravide kvinde flere gange i maven med en kniv. Det mislykkedes dog, da kvinden ikke var hjemme og ikke åbnede hoveddøren hos forældrene tilstrækkeligt.

Desuden blev overfaldet ifølge anklagemyndigheden forhindret, da den 26-årige blev anholdt af politiet 8. september. Samtidig blev den ene af de andre mænd anholdt, og den tredje blev anholdt nogle dage senere.

De sidder alle varetægtsfængslet i sagen, hvor retsmøderne om fængslingen er foregået for lukkede døre.

Derfor vil anklager Sofie Olsen heller ikke forud for retssagen svare på, hvilket motiv, hun mener, der ligger bag. Ligeledes er det uvist, hvilken relation der eventuelt er mellem mændene og kvinden.

Anklagemyndigheden går efter at få de tre mænd idømt en fængselsstraf. Der er desuden taget forbehold for at kræve den 30-årige udvist.

Politiet har i sagen beslaglagt to knive, et par handsker og to jakker, som anklageren vil kræve konfiskeret. I retssager kan ting blandt andet kræves konfiskeret, når de har været brugt til en forbrydelse.

Retten i Kolding tager hul på retssagen 3. maj. Dommen ventes 8. maj.

