To mænd udleveret fra Spanien fængsles for overfald på Christiania

To mænd, der 15. juni blev anholdt i Spanien, fordi de er sigtede i en sag om et groft overfald mod en 20-årig mand på Pusher Street på Christiania tidligere i år, er blevet udleveret til Danmark.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

De to mænd på henholdsvis 33 og 28 år er fredag blevet varetægtsfængslet frem til den 11. juli.

Torsdag blev en 42-årig mand varetægtsfængslet frem til 11. juli. Han blev anholdt sammen med de to mænd, der fredag er blevet varetægtsfængslet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I alt 20 personer er nu varetægtsfængslet i sagen. De er alle fængslet frem til 11. juli, hvor en eventuel forlængelse kan finde sted.

Overfaldet på den 20-årige skete den 28. april omkring klokken 19. Her skulle de 20 mænd have overfaldet ham med slag, spark, knivstik og slag med totenschlæger, som er en form for knippel.

Forud for det skulle de 20 mænd ifølge sigtelserne have været forsamlet i Brøndby i et klubhus, der tilhører bandegrupperingen Satudarah MC - nu Comanches MC - hvor de ifølge politiet planlagde og koordinerede angrebet.

Efterfølgende skulle de være kørt i fem biler ind til Christianshavn i København, hvor Christiania ligger, hvorefter de i samlet flok skulle være gået hen til hashbod nummer 20 på Pusher Street.

Den skulle gå under navnet "Bedst og billigst" og tilhøre rockergrupperingen Hells Angels.

Her stod den 20-årige som hashsælger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Overfaldet skete ifølge politiet som led i en konflikt mellem de to grupperinger, hvorfor de også er sigtet efter straffelovens paragraf 81a.

Det er den såkaldte bandeparagraf, der betyder, at straffen kan forhøjes til det dobbelte.

Under fredagens grundlovsforhør ville de to mænd ikke udtale sig.

De blev fremstillet bag lukkede døre - lige som de 18 andre - og der er navneforbud på alle 20 mænd.

/ritzau/