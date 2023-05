To mænd varetægtsfængsles for bortførelse af fransk pige

To mænd er lørdag blevet varetægtsfængslet i fire uger for bortførelsen af en 10-årig fransk pige.

Det skriver Ekstra Bladet, som har været til stede ved Retten i Nykøbing Falster, hvor mændene skulle i grundlovsforhør lørdag.

Mændene blev fredag anholdt i Danmark, efter at fransk politi havde udstedt en arrestordre på dem. Franske medier - blandt andet mediet RTL - skriver, at den ene af de mistænkte er pigens far.

Ifølge Ekstra Bladet kom det frem ved grundlovsforhøret, at de to mænd er mistænkt for vold og brug af peberspray mod pigens mor, og at de skal have bortført den 10-årige ved hendes skole i Frankrig.

Dørene blev lukket ved grundlovsforhøret af hensyn til, at det er en fransk efterforskning.

Men inden dørene blev lukket, oplyste de to mænds forsvarer ifølge Ekstra Bladet, at de nægter sig skyldige.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi oplyste fredag, at pigen er i god behold hos de danske myndigheder.

Det har ikke været muligt at få oplyst, om pigen stadig er i Danmark, og hvornår man i givet fald forventer, at hun kan komme til Frankrig.

Ifølge Ekstra Bladet bliver det afklaret senere, om de to mænd kan udleveres til Frankrig.

Det franske medie RTL skriver lørdag, at pigens far har dobbelt statsborgerskab. Han er statsborger både i Tunesien og Sverige ifølge mediet, og derfor vurderede fransk politi, at det var sandsynlige destinationer.

Det har ikke været fremme, hvorfor dansk politi blev opmærksom på de to mænd og pigen, og hvordan politiet eventuelt har arbejdet sammen med fransk politi i sagen.

/ritzau/