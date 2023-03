To mænd varetægtsfængsles i banderelateret våbensag

To mænd er mandag blevet varetægtsfængslet i ti dage ved et lukket grundlovsforhør ved Dommervagten i Københavns Byret.

Det fremgår af sigtelsen, at sagen handler om mindst 12 våben, som den ene eller anden sigtede har været besiddelse af i perioden januar 2021 til marts 2021.

Begge nægter sig skyldige.

Politiet mistænker dem begge for at have været i besiddelse af en automatriffel af mærket Kalashnikov.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover er den ene mand sigtet for at have været i besiddelse af ikke mindre end to pistoler med ni millimeter kaliber. Samme mand skal have haft tre andre pistoler af ukendt kaliber i perioden.

Den anden sigtede mistænker politiet for at have en M/95-automatriffel, en ni millimeter kaliber pistol, en revolver, to geværer, hvor det ene havde kikkertsigte, og en pistol af mærket Colt 45.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, så derfor er det ukendt for offentligheden, hvad de to sigtede har forklaret i retten, og hvilke beviser politiet har imod dem.

Men det fremgår også af sigtelsen, at politiet mener, at sagen udspringer af en bandekonflikt i starten af 2021.

De to sigtede blev ved grundlovsforhøret beskyttet af et navneforbud. Derfor kan det være strafbart at komme med oplysninger, som kan afsløre nærmere om deres identitet.

/ritzau/