Mærsk åbner luftfartsrute mellem Danmark og Kina

A.P. Møller-Mærsk åbner mandag en fragtrute med fly mellem Billund i det sydlige Midtjylland og Hangzhou i Kina.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det er selskabets eget luftfartsselskab Maersk Air Cargo, som kommer til at fragte varer på tværs af verden.

Fragtruten i luften mellem Danmark og Asien bliver den første af sin slags.

I alt skal der flyve tre fly på ruten. Det er tre Boeing 767-300-fragtfly, som Maersk Air Cargo har nyindkøbt, og de indsættes et ad gangen på ruten.

Idéen med Maersk Air Cargo er at kunne stå for end-to-end-leveringer for kunderne med fly, Mærsk-koncernen selv ejer.

Det vil altså sige, at kunderne ikke selv skal stå for at få fragtet varerne fra eksempelvis en terminal.

/ritzau/