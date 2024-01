Mærsk-aktie er steget 30 procent på få uger

Når der er uro på verdenshavene, kan det for rederierne betyde kronede dage på fondsbørsen.

Det er den danske gigant Mærsk er godt eksempel på i disse dage.

For mens sejladsen er blevet indstillet på ubestemt tid i Det Røde Hav efter en række angreb på et af selskabets skibe, har kursen på Mærsk-aktien været på himmelflugt.

Onsdag middag stiger den mere end fire procent procent. Det betyder aktuelt, at aktiens værdi er godt 30 procent højere nu, end den var for blot få uger siden.

Selv om krise og medvind på aktiemarkedet ikke normalt rimer, giver det god mening i Mærsks tilfælde.

Det forklarer Mikkel Emil Jensen, der er senioranalytiker hos Sydbank.

- Den uro, der er opstået i Det Røde Hav, betyder, at man ikke længere kan benytte Suez-kanalen, som er en af de mest travle og trafikerede handelskanaler mellem Europa og Asien.

- At rederierne er tvunget til at sejle uden om Afrika, får omkostningerne til at stige markant. Derfor har man også indført en masse tillæg, som får indtjeningen til at følge med op. Derfor reagerer aktiemarkedet positivt, lyder det.

Beslutningen om at indstille sejladsen i området på ubestemt tid sker, efter at et af rederiets skibet, "Maersk Hangzhou", blev angrebet kort før nytår.

Det er angiveligt Houthi-bevægelsen i Yemen, der stod bag angrebet. Medlemmer af bevægelsen skal også have forsøgt at borde det.

For Mikkel Emil Jensen findes der ikke umiddelbart en oplagt løsning på den nuværende uro i Det Røde Hav.

- Desværre er der ikke lys for enden af tunnellen, og det kan potentielt tage flere måneder, før en løsning findes.

- Man kan sammenligne situationen lidt med blokaden af Suez-kanalen i 2021, hvor et skib satte sig på tværs. Forskellen er, at løsningen dengang var ligetil, lyder det fra senioranalytikeren.

