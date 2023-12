Mærsk forbereder sig på at genoptage trafikken i Det Røde Hav

Mærsk forbereder sig på at genoptage skibstrafikken i Det Røde Hav i både østlig og vestlig retning.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra det danske rederi søndag.

Det sker, efter at en amerikanskledet operation til beskyttelse af skibe i området er blevet stablet på benene.

Præcis hvornår Mærsk vil genoptage skibstrafikken i Det Røde Hav, fremgår ikke af pressemeddelelsen. Det lyder dog, at det vil ske, "så snart det er operationelt muligt".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Mens vi gør det, er det af største vigtighed, at vi sikrer, at vores ansatte er i sikkerhed, og vores førsteprioritet er at håndtere den udfordrende situation i Det Røde Hav, lyder det i meddelelsen.

Tidligere i denne uge meddelte Mærsk, at det vil omdirigere skibe, så de sejlede rundt om Afrikas sydspids i stedet for Det Røde Hav.

Der er tale om en væsentlig omvej, idet afstanden fra Singapore til Nordeuropa på den måde bliver rundt regnet 6000 kilometer eller 40 procent længere. På den måde bliver turen omtrent to uger længere end planlagt.

Et Mærsk-skib blev torsdag i sidste uge angrebet med et missil, da det var på vej igennem Bab-El-Mandeb-strædet ved Det Røde Hav.

Dagen efter besluttede selskabet at sætte alle sejladser på pause for skibe, der havde kurs i samme retning, og siden da er de altså blevet omdirigeret.

Andre skibe er siden da blevet angrebet.

Internationale nyhedsbureauer har skrevet, at det er Houthi-oprørere fra Yemen, der affyrer droner og missiler mod skibene på grund af Israels angreb på Gaza.

Artiklen fortsætter under annoncen

Angrebene har fået USA til at stable en international koalition på benene.

Samarbejdet går ud på, at der er patruljeskibe, der skal beskytte handelsskibe ved Yemen.

Ifølge USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, går operationen under navnet Velstandens Vogter.

Danmark er ikke en del af koalitionen, men ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) er det en operation, der har kørt i mange år.

Han sagde tirsdag på en pressekonference, at Danmark vil stille med "yderligere en stabsofficer".

/ritzau/