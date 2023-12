Mærsk lægger igen ruter igennem Det Røde Hav

Snart vil det lyseblå Mærsk-logo igen kunne spottes i Det Røde Hav.

Det fremgår af en opdatering af skibenes sejlplaner på rederiets hjemmeside.

Her kan man læse, at en række skibe, der enten er i rute mellem Europa og Asien eller snart skal sejle mellem de to kontinenter, efter planen skal passere Suez-kanalen og dermed sejle igennem Det Røde Hav.

Det gælder blandt andet skibene Ebba Maersk og Maersk Hangzhou.

Det danske rederi valgte ellers efter en række angreb på handelsskibe i farvandet - blandt andet på Mærsks eget skib Maersk Gibraltar - at sende alle skibe rundt om Afrikas sydspids i stedet for at benytte genvejen via Suez-kanalen.

Men siden har USA taget initiativ til Operation Prospect Guardian, der ved hjælp af krigsskibe og luftforsvar skal garantere for handelsskibenes sikkerhed i det vigtige farvand.

Det har formentlig været medvirkende til, at Mærsk tilsyneladende igen tør benytte genvejen mellem Asen og Europa.

Mærsk sendte søndag en pressemeddelelse ud, hvoraf det fremgik, at man snarest muligt ville genoptage skibstrafikken i Det Røde Hav.

Det ville dog blandt andet kræve, at man kunne garantere for sine ansattes sikkerhed.

Det er den Iran-støttede Houthi-milits, der har taget ansvaret for angrebene på skibene i Det Røde Hav, som blandt andet sker med droner og missiler.

Houthierne støttes Hamas i kampen mod Israel, og houthierne hævder derfor at ville angribe alle skibe med forbindelse til israelske interesser.

/ritzau/