Mærsk øger danske aktiers rekordstime med endnu en dag

Det holdt hårdt, men da den københavnske fondsbørs lukkede klokken 17 tirsdag, lå det danske eliteindeks C25 endnu engang højere end ved dagens begyndelse.

Det er 12. gang i træk, at det sker, og det er ikke set tidligere i C25-indeksets seks-årige historie.

Det skyldtes dog ikke mindst A. P. Møller-Mærsk-aktierne, der steg henholdsvis 6,2 og 6,4 procent i løbet af dagen.

Stigningen skyldes uroen i Det Røde Hav, hvor flere containerskibe - herunder Mærsks eget Maersk Hangzhou - er blevet angrebet af houthi-militsen fra Yemen.

Det har blandt andet fået Mærsk til at forholde sig afventende i forhold til, om rederiets skibe på ruterne mellem Europa og Asien i den kommende tid skal dirigeres syd om Afrikas kyst i stedet for at sejle igennem Suez-kanalen.

Hvis Mærsk og de andre rederier beslutter sig for at droppe Det Røde Hav, vil det gøre indhug i den globale fragtkapacitet.

Det har allerede nu lagt et opadgående pres på fragtraterne, og det har fået aktionærerne til at prissætte Mærsk-aktierne højere.

Mens Mærsk-aktierne havde medvind tirsdag, var der andre aktier, der havde det svært.

Medicinalvirksomheden Zealand Pharma faldt med 4,7 procent, og Vestas-aktionærerne måtte indkassere et kurstab på 2,2 procent på trods af udsigten til ny ordrerekord for vindmølleproducenten i fjerde kvartal.

/ritzau/