Mærsk og Novo er årets højdespringere i C25-indekset

Hvis man købte aktier i Mærsk eller Novo Nordisk i slutningen af 2020 og siden har beholdt aktierne, så kan man glæde sig over massive stigninger i 2021.

Til gengæld har 2021 været et skidt år for de investorer, der har aktier i Ambu.

Det viser en opgørelse af udviklingen i C25-indekset, der består af de 25 mest handlede aktier på den danske fondsbørs.

Ud af de 25 aktier er aktierne i transportvirksomheden Mærsk steget mest, da de siden slutningen af 2020 er steget med lidt mere end 72 procent.

Medicinalselskabet Novo Nordisk følger trop med en stigning på 72 procent.

Ifølge Per Hansen, investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet, er der to væsentlige årsager til, at aktierne i Mærsk og Novo er steget så meget i 2021.

- For Mærsk er det fortsat en verden, som er på den anden ende. Det betyder meget høje fragtrater.

- Og for så vidt angår Novo Nordisk, så har de fået deres globale gennembrud med at skabe deres vækstben nummer to inden for fedme, siger Per Hansen.

I den anden og mere kedelige ende af C25-indekset er Ambu den aktie, der er faldet mest i løbet af 2021. Aktien i medicoselskabet er faldet 34 procent.

Også energiselskaberne Vestas og Ørsted ligger i den tunge ende med fald på henholdsvis 31 og 33 procent.

Per Hansen vurderer, at en forklaring for de tre aktiers udvikling er, at de har haft en for høj prisfastsættelse - altså deres kurser har været for høje - og at deres indtjening ikke har været i stand til at gøre det ud for netop den høje prisfastsættelse.

- Specifikt for Vestas og Ambu har indtjeningen faktisk skuffet og undergået de forventninger, som investorerne havde, siger Per Hansen.

Vendes blikket mod det nye år, så har investeringsøkonomen fidus til aktier som ISS, Lundbeck og FLSmidth.

Det er aktier, der ifølge ham kan ende med at overraske positivt i 2022.

- På aktiemarkedet er det sådan, at hvis man har et lavt udgangspunkt, en lav prisfastsættelse og lave forventninger, så kan det sommetider gøre den gode forskel.

- Eksempler på det er ISS, Lundbeck og FLSmidth, som de seneste år har skuffet investorernes afkastforventninger ganske fælt, siger Per Hansen.

/ritzau/