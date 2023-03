Mærsk sælger olierelateret forretningsben i milliardhandel

Rederiselskabet A.P. Møller-Mærsk har solgt forretningsbenet Maersk Supply Service, der blandt andet leverer varer til skibe og olieplatforme.

Det fremgår af en pressemeddelelse mandag formiddag.

Det er holdingselskabet A.P. Møller Holding, som har købt selskabet for 685 millioner dollar.

Det svarer til cirka 4,8 milliarder kroner.

Holdingselskabet har en andel i en lang række selskaber, herunder en stor andel i A.P. Møller-Mærsk.

Det fungerer som Mærsk-familiens pengetank.

A.P. Møller-Mærsk har de senere år arbejdet ud fra en strategi, som blev lanceret i 2016, hvor olierelaterede forretninger er blevet solgt fra. Det har de seneste år ført til en række frasalg.

I den forbindelse har det også været ønsket af afhænde Maersk Supply Service, men man har altså ikke fundet den rette arvtager indtil nu.

Fremover hviler Mærsk primært på rederiforretningen, havneaktiviteter og logistik på land.

Patrick Jany, der er finansdirektør i rederigiganten, bekræfter, at salget markerer afslutningen på arbejdet med at afhænde alle energirelaterede aktiviteter for at fokusere på andre områder.

- Vi er meget glade for at se, at Maersk Supply Service fortsat vil være i stand til at videreudvikle nye løsninger til den grønne omstilling af offshore-sektoren, siger han i pressemeddelelsen.

Salget forventes at blive endeligt gennemført i løbet af andet kvartal i år.

