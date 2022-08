Mærsk sælger russiske havneaktier og slipper fri af Rusland

Mærsk har længe prøvet at komme af med sin ejerandel af det russiske selskab Global Ports. Det er nu lykkedes.

Mærsk har solgt sin ejerandel på 30,75 procent af det russiske havneselskab Global Ports (GPI).

Det oplyser rederiet i en pressemeddelelse.

Frasalget sker, efter at Mærsk siden Ruslands invasion af Ukraine i slutningen af februar har forsøgt at komme af med aktierne.

Køberen er den russiske partner og nuværende medejer Delo Group. Det er ifølge erhvervsmediet Finans ejet af den russiske rigmand Sergei Shishkarev.

Shishkarev er præsident i det russiske håndboldforbund og har også ifølge Finans været medlem af det russiske parlament.

Med handlen kommer Delo Group, som også ejer 30,75 procent af GPI, op over 60 procent af aktierne i virksomheden.

Det er Mærsks havneselskab APM Terminals (APMT), der har indgået aftalen. Med frasalget er APMT dermed helt ude af Rusland, lyder det i pressemeddelelsen.

- Vi er glade for, at vi nu har afsluttet denne handel planmæssigt og med vores mangeårige partner Delo.

- Det gør det muligt for os at forlade GPI i overensstemmelse med vores beslutning om at afbryde vores aktiviteter i Rusland, udtaler den administrerende direktør i APTM, Keith Svendsen, i meddelelsen.

Handlen indebærer dog en mulighed for, at APMT kan genoptage samarbejdet med Delo Group i fremtiden.

Global Ports driver seks containerterminaler i Rusland og to i Finland.

Det er ikke angivet, hvor høj en pris der er tale om.

Mærsk har været en del af det russiske havneselskab i knap ti år. De købte sig ind i Global Ports gennem APTM i 2012.

Delo Group er delejet af det statslige atomkraftselskab Rosatom, som driver en række atomkraftværker over hele Rusland.

Hverken Sergei Shishkarev, Delo Group eller Rosatom er sanktioneret af USA eller EU, skriver Finans.

/ritzau/