Mærsk sender samtlige skibe væk fra risikofyldt farvand

I den nærmeste fremtid vil den danske rederigigant Mærsk sende samtlige af sine skibe, der skulle have passeret Det Røde Hav, syd om Afrika.

Det sker, efter at et Mærsk-skib blev angrebet i farvandet inden nytår. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse fredag.

Tirsdag var meldingen, at man satte al sejlads i området på pause på ubestemt tid på grund af en forhøjet sikkerhedsrisiko.

På det tidspunkt var det dog kun en del af flåden, som skulle på en længere rejse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Situationen udvikler sig konstant og er fortsat meget ustabil, og alle tilgængelige efterretninger bekræfter, at sikkerhedsrisikoen fortsat er på et betydeligt forhøjet niveau, skriver selskabet i meddelelsen.

Det var skibet "Maersk Hangzhou", som blev angrebet i Det Røde Hav den 30. december.

Det var angiveligt Houthi-bevægelsen i Yemen, der stod bag missilangrebet. Medlemmer af bevægelsen skal efterfølgende også have forsøgt at borde det.

Det fik i første omgang Mærsk til at indstille sejladsen i området midlertidigt i 48 timer, men den melding blev ændret til at være på ubestemt tid efter nytår.

I fredagens udmelding udviser det danske selskab forståelse for, at denne beslutning potentielt kan få konsekvenser for nogle kunder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men du kan være sikker på, at alle beslutninger er blevet nøje overvejet og i sidste ende prioriterer sikkerheden for vores skibe, søfarende og din last, lyder det.

Mærsk håber på, at der vil blive fundet en holdbar løsning på de nuværende udfordringer i Det Røde Hav inden for en overskuelig fremtid.

Dog opfordres kunderne til at forberede sig på, at komplikationerne i området kommer til at fortsætte, og at der vil være betydelige forstyrrelser.

/ritzau/